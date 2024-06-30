İspanya elendi mi, İspanya çeyrek finale çıktı mı?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu maçları başladı. Peki, İspanya elendi mi, İspanya çeyrek finale çıktı mı?
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. İspanya elendi mi, İspanya çeyrek finale çıktı mı?
EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI
Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
29 Haziran Cumartesi
19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)
22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya -Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
İSPANYA ELENDİ Mİ, ÜST TURA ÇIKTI MI?
İspanya Gürcistan maçı sonrası turu geçen taraf belli olacak?