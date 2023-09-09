İspanya'da 'Se Acabo' hareketi büyüyor

İspanya'da federasyon başkanının kadın futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi sonrası başlayan şiddetli eleştiriler, büyüyerek 'Se Acabo' (Bitti) hareketine dönüştü. ABD'de başlayan 'Me Too' hareketinden ilham alan Se Acabo dünyaya yayılmaya başladı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali kutlamaları sırasında İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in milli futbolcu Jennifer Hermosa'ya uygunsuz hareketi sonrasında başlayan ve Rubiales'in istifa etmeyeceğini açıklamasıyla büyüyen skandal, Rubiales'in açığa alınmasıyla devam etti. Rubiales'in hali hazırda istifasını açıklamaması, İspanyol kadınları tarafından ABD'de başlayan 'Me Too' hareketinden ilham alarak 'Se Acabo' (Bitti) hareketine dönüştü.

Women in Global Health Spain üyeleriyle birlikte çalışan Helena Legido-Quigley, sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak sosyal yaşamında cinsiyet eşitsizliği gibi problemler yaşayan tüm kadınları 'Se Acabo' etiketini paylaşmaya davet etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2 Eylül Cumartesi Malaga'da yaptığı konuşmada başlatılan 'Se Acabo' hareketine destek vererek 'Gelmekte olan İspanya feministtir. Kimin hoşuna giderse gitsin' dedi.

"BM KADIN BİRİMİ: GERÇEKTEN 'BİTTİĞİ' SÖYLEYEBİLELİM"

Birleşmiş Milletler Kadın Kurumu 29 Ağustos'ta 'Cinsel tacize kırmızı kart' başlıklı açıklamasını sosyal medyadan 'Se Acabo' etiketiyle paylaşıp "Kadın sporunun bir destekçisi ve FIFA'nın ortağı olarak BM Kadın Birimi, FIFA'nın İspanyol futbol federasyonu başkanının hareketlerine ilişkin kararlı eylemini ve 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde bir kadın sporcuya yönelik açıkça uygunsuz bir hareket sonrasında kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını memnuniyetle karşılıyor.

Kadın sporunda şiddete, tacize ve istismara müsamaha gösterilmeyeceğini ve devam edemeyeceğini hep birlikte taahhüt etmeliyiz ki, gerçekten bittiğini (Se Acabo) söyleyebilelim" açıklamasını yaptı.