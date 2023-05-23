İspanya'da ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 35. haftasında oynanan Valencia- Real Madrid maçında, Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı hakarette bulunduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mayıs Pazar günü oynanan maçta tribünlerden Vinicius'a ırkçı hakaret etmekle suçlanan 3 kişinin yakalandığı bildirildi. Valencia Kulübünün iş birliğinde Valensiya kentinde yakalanan 3 kişinin nefret suçundan mahkemeye sevk edilecekleri, olası diğer şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"İspanya ırkçı değil ama İspanya'da ırkçılık var"

Öte yandan La Liga'nın 36. haftasında yarın sahasında Rayo Vallecano'ya karşı oynayacak Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti, düzenlenen basıntoplantısında, yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu konunun gündemde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İşleri yoluna koymak için büyük bir fırsat. Vinicius üzgün. Dizinde sorun var ve bu yüzden antrenmana çıkmadı. Valencia maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle için yarın forma giymeyecek." dedi.

Valencia maçının ardından "İspanya liginde ırkçılık sorunu var, Tüm stadın ırkçı olduğunu ve maymun, maymun diye bağırdığını hiç görmemiştim." şeklindeki açıklamalarını değiştirmek istediğini kaydeden Ancelotti,"Özür dilemek istiyorum. Irkçılık yapan 46 bin kişi değildi ama 1-2 kişi de değildi. İspanya ırkçı değil ama İspanya'da ırkçılık var." ifadelerini kullandı.

Vinicius'a karşı ırkçılık olayı

İspanyol futbolunda geride bıraktığımız 35. haftaya damgasını vuran olay, Valencia- Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı stadyumda anons yapılmasının ardından oyun tekrar başlamıştı. Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü. Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenilmişti.

Irkçılık olayı, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni İnfantino gibi üst düzey futbol kurumlarının yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi tarafından kınanmıştı.