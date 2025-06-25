İspanya, Çekya'yı Yenerek Yarı Finale Yükseldi

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya, Çekya'yı 88-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çekya, maçın ilk periyotunu önde tamamlamasına rağmen İspanya'nın etkili ikinci yarısı ile yarıştan koptu. Şimdi yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Silvia Marziali (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya : Ortiz 2, Pueyo 2, Torrens 14, Araujo, Fam, Buenavida 7, Etxarri 7, Ayuso 20, Vilaro, Carrera 31, Ginzo 5

Çekya: Hamzova 20, Vyoralova, Vorackova 7, Cechova 13, Reisingerova 10, Zeithammerova, Pospisilova, Andelova 2, Stoupalova 6, Hanusova, Holesinska 23

1. Periyot: 12-18

Devre: 33-44

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkanlar: 33.10 Reisingerova, 35.03 Stoupalova (Çekya)

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.

İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.

Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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