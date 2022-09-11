Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya Bisiklet Turu'nun galibi Evenepoel

Spor Haberleri

İspanya Bisiklet Turu'nun galibi Evenepoel

Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Quick-Step Alpha Vinyl takımının Belçikalı sporcusu Remco Evenepoel kazandı.

Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Quick-Step Alpha Vinyl takımının Belçikalı sporcusu Remco Evenepoel kazandı.

Açılış etabı, 19 Ağustos'ta Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapılan 77. İspanya Bisiklet Turu, başkent Madrid'deki 96,7 kilometrelik 21. etapla sona erdi.

BAE Emirates takımından Juan Sebastian Molano, sprint finişine sahne olan son etabı, 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle Mads Pedersen'in (Trek-Segafredo takımı) önünde ilk sırada bitirdi.

Genel klasman liderine verilen "kırmızı mayo"yu 6. etaptan itibaren koruyan 22 yaşındaki Remco Evenepoel, 80 saat 26 dakika 59 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinin ilk büyük tur birinciliğini elde etti.

Belçikalı bisikletçinin 2 dakika 2 saniye arkasındaki Enric Mas (Movistar) 2'nci, liderin 4 dakika 57 saniye gerisindeki Juan Ayuso (BAE Emirates) ise 3. oldu.

2019, 2020 ve 2021 şampiyonu Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 16. etabın bitimine metreler kala yaptığı kaza sonucu 2. sırada götürdüğü yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Hollanda İspanya Madrid Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title