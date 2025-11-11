İspanya Bisiklet Turu'nda Protestolar Sonrası 'Israel-Premier Tech' Takımını İsim Sponsoru Kaybetti

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İspanya Bisiklet Turu'nda büyük protestolara neden olan "Israel-Premier Tech" takımı isim sponsorunu kaybetti.

Kanadalı Premier Tech şirketi yaptığı açıklamada, "Takımın 2026 sezonu için ismini değiştirme kararını not etmiş olsak da Premier Tech'in, takımı sponsor etmesinin temel nedeni öyle bir noktaya kadar gölgede kaldı ki artık devam etmemiz mümkün değil." denildi.

Takımın İsrailli sahibi Sylvan Adams'ın günlük operasyonlardan çekildiği ve yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği biliniyor.

"Vicdanıma ağır geldi" diyerek ayrıldı

Takımın Kanadalı bisikletçisi Derek Gee, İspanya Bisiklet Turu'ndan önce Gazze'de yaşananların "vicdanına ağır geldiğini" söyleyerek sözleşmesini feshetmişti.

Bu yıl İtalya Bisiklet Turu'nu 4. sırada tamamlayan 28 yaşındaki sporcu, sözleşme ihlali gerekçesiyle 30 milyon avroluk tazminat davasıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Gee, ayrılık kararıyla ilgili, "Yalnızca bir profesyonel ve bir insan olarak temel haklarımı kullanmaktan başka bir şey yapmadığım halde yaklaşık 30 milyon avroyu aşan bir tazminat talebiyle karşı karşıya olduğumu anlıyorum. Marka değişikliği duyuruları ve yüzeysel yapısal değişikliklere rağmen takımdan ayrılmanın doğru karar olduğu yönündeki inancımı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Takımın bisiklet tedarikçisi Factor da yeni sezonda iş birliğinin devam edebilmesi için değişiklik yapılmasını beklediklerini açıklamıştı.