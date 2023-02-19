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İspanya basketbol Kral Kupası'nı Unicaja Malaga kazandı

Spor Haberleri

İspanya basketbol Kral Kupası'nı Unicaja Malaga kazandı

İspanya basketbolunda 2022-2023 sezonunda Kral Kupası'nı finalde Lenovo Tenerife'yi 83-80 yenen Unicaja Malaga kazandı.

İspanya basketbolunda 2022-2023 sezonunda Kral Kupası'nı finalde Lenovo Tenerife'yi 83-80 yenen Unicaja Malaga kazandı.

Kral Kupası'nda çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde ise Real Madrid'i eleme başarısını gösteren Unicaja Malaga, 18 yıl aradan sonra tarihinde ikinci kez bu kupanın sahibi oldu.

Lenovo Tenerife tarihinde ilk kez final oynarken, Malaga 4. finaline çıktı.

Kupada 14 yıl sonra ilk kez İspanya'nın iki büyük takımı Real Madrid ve Barcelona'dan hiçbiri finale kalmadı.

Real Madrid 28 kez ile bu kupayı en fazla kazanan kulüp olurken, Barcelona 27 kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA / Spor

İspanya Lenovo Malaga Spor Haberler

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