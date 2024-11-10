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İspanya, Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İspanya, finalde Ukrayna'yı 4-1 yenerek şampiyonluğu kazandı. Türkiye, İngiltere'ye 5-1 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda, İspanya şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele etti.

Organizasyonun final maçında Ukrayna'yı 4-1 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise üçüncülük mücadelesinde İngiltere'ye 5-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamladı.

Avrupa Futsal Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor
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