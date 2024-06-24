İspanya, Arnavutluk'u 1-0 Mağlup Etti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Ferran Torres'in golüyle İspanya galip geldi.
Stat: Düsseldorf Arena
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)
Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani (Dk. 81 Muçi), Laçi (Dk. 70 Medon Berisha), Bajrami (Dk. 70 Hoxha), Manaj (Dk. 59 Broja)
İspanya : Raya, Navas, Vivian, Laporte (Dk. 46 Normand), Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres (Dk. 72 Yamal), Olmo (Dk. 84 Baena), Oyarzabal (Dk. 62 Fermin Lopez), Joselu (Dk. 72 Morata)
Gol: Dk. 13 Ferran Torres ( İspanya )
Sarı kartlar: Dk. 66 Bajrami, Dk. 89 Medon Berisha (Arnavutluk), Dk. 90 Vivian ( İspanya )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
13. dakikada İspanya öne geçti. Olmo'nun savunma arkasına şık ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferran Torres'in sol ayağıyla uzak direğe yerden plasesinde, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşma, İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.