İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti

İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Valeria del Campo, Aitana Bonmatí ve Esther Gonzalez kaydetti.

İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Gurubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda grup müsabakaları devam ediyor. C Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

İspanya C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Temmuz Çarşamba günü TSİ 10.30'da Zambiya ile karşı karşıya gelecek. Kosta Rika ise aynı gün TSİ 08.00'de Japonya ile karşılaşacak.