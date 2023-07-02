İspanya, 19 Yaş Altı FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Basketbol 19 Yaş Altı FIBA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı uzatmada 73-69 yenen İspanya, şampiyon oldu. İspanya'nın Jordi Rodriguez, Rafael Villar ve Almansa Perez'in performansı ön plana çıktı.