İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor