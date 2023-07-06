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İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor Haberleri

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Real Madrid Arda Güler İspanya Futbol Spor Haberler

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