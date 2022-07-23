İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor'da Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları'nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı. Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları'nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı. Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsmet Yumakoğulları'nın kontratının 31 Mayıs 2027'ye uzatıldığı duyuruldu. 2020-2021 sezonunda Kocaelispor'a transfer olan İsmet, ilk sezonunda yalnızca 4 maçta forma şansı bulmuştu. Deneyimli file bekçisi geçtiğimiz sezon ise 17'si lig, 3'ü kupa olmak üzere 20 resmi maçta Kocaelispor formasını terletti. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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