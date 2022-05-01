ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - - İsmet Yıldırım : "Çifte bayram yaşıyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan stat müjdesi

İSTANBUL - Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Balıkesir spor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi başaran Ümraniye spor'da büyük coşku yaşanırken, belediye başkanı İsmet Yıldırım da çifte bayram yaşadıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniye spor'un kutlamalarının ardından, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün Trabzon spor'un şampiyon olduğunu hatırlatan Yıldırım, şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ederek, "Sporcusundan, antrenörüne, yardımcı antrenörüne, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Yönetim kurulu başkanımız Tarık kardeşim, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, her türlü hizmette yanımızda yer aldılar. Ümraniye'ye bu şampiyonluk helal olsun. Önemli bir şey başardık. Azmiyle, cesaretiyle, birlik ve beraberliğiyle başardık. Hocası iyi olsa, yönetimi iyi olsa, futbolcular oynamasa ne yapsın hocası? Onun için biz bir birlik içerisinde, bütün arkadaşlarımızla bir tek yere vurduk, şampiyonluğa. Hayırlısıysa dedik. Cenab-ı Hak nasip etti. Şükrediyoruz. Çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan Bayramı artı Ümraniye'nin bayramı. Türkiye'de Trabzon'un bayramıydı, her yer Trabzon'du. Şimdi her yer Ümraniye" dedi.

"10 bin kişilik bir stat yapacağız"

Ümraniye'ye stat yapımı konusunda da müjde veren Yıldırım, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz bize bir stat lazım ve altyapı lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız. Çok güzel 6-7 tane saha yapıp altyapılarımızı güçlendireceğiz. Bizim gibi takımların mutlaka altyapılarının güçlü olması lazım. Yabancının azalması lazım. Yerlilerle, çocuklarımızla birlikte çocuklarımızı geliştirmemiz lazım. Ümraniye'de bu fidan var. Ümraniye'de 120 bine yakın çocuk var. Bunların hepsinde futbol aşkı var, spor aşkı var. Spor köyümüzle birlikte Ümraniye bir başka olacak inşallah. Hayırlı olsun."