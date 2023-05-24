İsmet Taşdemir: 'Turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum'

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda evinde Göztepe ile karışılacağı maçın hazırlıklarına başlayan Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Yönetimimizi, taraftarımızı sevindirdiğimizi biliyoruz, sevincimizi ikiye katlayıp turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 62 puanla dördüncü sırada kapatan Bodrumspor, play-off'lara kalarak Süper Lig yolunda ilerliyor. Ligin son haftasında evinde Göztepe ile berabere kalarak saha avantajını elinde tutan Bodrum temsilcisi, play-off ilk turunda da yine Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başlayan Bodrumspor'da Onur Akbay, sakatlığından dolayı müsabakada forma giyemeyecek. Bir başka sakat futbolcu Samet Yalçın'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

"Sevincimizi ikiye katlayacağız"

Turu geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Rakibimiz ligin ikinci yarısından bu yana oyun olarak iyi oynayan, skor alan, çok az gol yiyen bir ekip. Dolayısıyla mücadele gücü yüksek, sahada değişik bir sistemi var. Onu da iyi oturtmuşlar. Biz de bu maçta ara ara iyi oynadık ama özellikle ikinci yarı bize çok sıkıntı yaşattılar. Oynaması zor bir rakip ama biz de zor bir rakibiz. Sezon başından beri oynadığımız oyun, gösterdiğimiz mücadele burada olduğumuzu hak ettiğimiz şekilde bir oyundu. Buraya geldikten sonra rakibimiz ne kadar iyi olursa olsun her maç çok farklı, final niteliğinde maçlar. Tek maç ve yenildiğiniz zaman evinize dönüyorsunuz. Yönetimimizi, taraftarımızı sevindirdiğimizi biliyoruz, sevincimizi ikiye katlayıp turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum. Onur sakat, Samet'in bir sakatlığı var, maça kadar ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

Başarılı file bekçisi Diogo Sousa ise muhteşem bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Şu an için play-off'tayız ve bunun için de çok mutluyuz. Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En iyisini yapıp çıkmak istiyoruz. İlk geldiğim günden beri burada inanılmaz mutluyum. Taraftarlardan, Bodrumspor çalışanlarından, oyunculardan inanılmaz keyifliyim. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" diye konuştu. - MUĞLA