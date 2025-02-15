Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

İsmet Taşdemir: Şampiyonluk İçin 13 Zor Maçımız Var

İsmet Taşdemir: Şampiyonluk İçin 13 Zor Maçımız Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'yı 2-0 yenerek elde ettikleri galibiyetin ardından, şampiyonluk hedefi doğrultusunda önlerinde 13 zorlu maç kaldığını ifade etti. Taşdemir, oyuncularının performansından memnun olduğunu vurguladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçın ardından, "Şampiyonluk için 13 zor maçımız daha var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Belki de bizi en çok zorlayan takım Çorum oldu. Gol yemeden galip gelmek çok önemli. Hedefi olan takımsanız bu kriterler önemli. Oyuncularımın ayaklarına sağlık gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Rakip takımı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımdan çok memnunum"

Maçların oynanmadan kazanılmadığını söyleyen İsmet Taşdemir, "Önümüze bakıyoruz lideriz. Oynanmamış 13 tane zor maçımız var. Hafta hafta gideceğiz. Çok şanslıyım çünkü çok karakterli oyuncularla çalışıyorum. Birlikteliğimizin devam ettiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biz çok büyük bir aileyiz ve kenetlenmeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncu oynamak ister"

Takımın 2. golünü kaydeden orta saha oyuncusu Vukovic hakkında konuşan Taşdemir, "Vukovic'i kesmiştik. Pozisyonu açısından düşüncelerim vardı. 8 numarada iyi performans veriyor. Kendi içimizde sorunlarımızı çözebilen bir aileyiz. Oğulcan'nın ufak sitemi de çıkmak istememesiydi bence. Tabii ki oyuncu sahada kalıp gol atmak ister. Biz çok büyük bir aileyiz. Biz bunları kendi içimizde çözebiliyoruz. Bunu giderme konusunda fedakarlık yapan gerek oyuncularım gerekse yönetime teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
img

Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme
img

Resmen tescillendi! Türk bilim insanlarından çığır açan keşif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.