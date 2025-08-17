İsmet Taşdemir: Kırılma Anlarında İbre Konyaspor'a Döndü

Gaziantep Fk Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor'a karşı 3-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü, biz orayı kıramadık" dedi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi maçtı, bizim adımıza kırılma anları çok oldu. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü, biz orayı kıramadık. Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yetmedi. Konyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA