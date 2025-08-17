İsmet Taşdemir: Kırılma Anlarında İbre Konyaspor'a Döndü

İsmet Taşdemir: Kırılma Anlarında İbre Konyaspor'a Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, maçta birçok pozisyona girdiklerini ancak son vuruşları yapamadıklarını belirtti.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor'a karşı 3-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü, biz orayı kıramadık" dedi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi maçtı, bizim adımıza kırılma anları çok oldu. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü, biz orayı kıramadık. Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yetmedi. Konyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.