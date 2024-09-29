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İsmet Taşdemir: 'Her Maç Zor, Ama İlerliyoruz'

İsmet Taşdemir: 'Her Maç Zor, Ama İlerliyoruz'
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından zorlu lig mücadelesine dikkat çekti ve takımın kaydettiği galibiyetlerin önemine vurgu yaptı.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

Takımının Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, rakibin üç deplasman maçında çok doğru oynadığını, ikisinde 1 farkla mağlup olduğunu ve birinde de berabere kaldığını hatırlattı.

Yavaş yavaş lige alıştıklarını dile getiren Taşdemir, "Maçı kazandığımızda bize çok şeyler kazandıracağını biliyorduk. Bizim için her şey bir ilk. İlk iki hafta üst üste galibiyetimiz. Bizim için önemli ve güzel, sonu da böyle bitince çok daha güzel oldu. Oyunun belli dönemlerinde rakibimiz üstünlüğü ele aldı. Ama genelinde bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Çok güzel goller oldu, oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Bugünü güzel bir şekilde atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor. Zorluklarla biz de boğuşmaya ve kendimize yukarılarda yer edinmeye, oynadığımız oyunla da keyif vermeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

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