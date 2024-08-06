Bodrum FK, Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Süper Lig'de mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Hedefimiz, Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak" dedi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezonun ilk maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip sezona galibiyetle başlamak istiyor. Verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Hepimiz heyecanlıyız. Zorlukları biliyoruz, hazırlanıyoruz. Kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız zaman, bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. 3 senede, 2 lig birden atladık. Daha önceki liglerimizin ikisinde de oyun olarak saygıyı çok hak ettik. Rakiplerimiz oyuna saygı gösterdiler, bunu herkese kabul ettirdik. Bu sene inanın bana tek hedefimiz Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yeni sezon ilk maçında 12 Ağustos pazartesi günü evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, lige galibiyetle başlamak istiyor. Düz koşuyla, basına açık olarak gerçekleştirilen idman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, tesislerdeki idmanı yerinde takip ederek oyunculara karşılaşma öncesi başarılar diledi.

"Çok uzun süredir iskelet kadromuz var"

Yeni sezon öncesi kamp süreci ve transferlerle ilgili değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, 1-2 arkadaşımız aramıza geç katıldı. Takımımız çok fazla bir değişikliğe uğramadı. Gelen arkadaşlarımız da bize çok kısa sürede uyum sağladı. Verimli bir kamp döneminde var olan oyun kurgumuzu biraz daha pekiştirdik ve farklılıklar katmaya çalıştık. Zor bir lige hazırlanıyoruz. Zorlukların üstesinden gelebilmemiz için çok daha güçlü çok daha iyi durumda olmamız lazım, onun uğraşı içindeydik. Bizim çok uzun süredir iskelet bir kadromuz var. Her sene o iskelet kadromuza eklemeler yapıp onların da kendi oyun sistemimizi benimseyip, uygulayıp bu doğrultuda bize katkı sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, stoper mevkiine bir tecrübeli bir de genç takviye yaptık. Kenara bir takviye yaptık, orta sahaya 1 tecrübeli 2 tane de genç takviyesi yaptık. Santrafora 1 genç takviyesi yaptık. Hem genç oyuncu politikamızı temelde tuttuk hem de kısa süre de takımımıza faydalı olacak tecrübeli isimler katmaya çalıştık. İnşallah başarı olmuşuzdur, bunu zamanla hep beraber göreceğiz. 2'inci Ligden beri gelen çekirdek kadromuza teknik heyete yönetim ve taraftarlarımız çok inanıyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu.

"Futbol severlerin gönlünde taht kurmak istiyoruz"

İyi oyun ve mücadeleyle zorlukların üstesinden gelebileceklerini söyleyen Taşdemir, "Hepimiz heyecanlıyız, ben 14 sene Süper Lig'de top oynadım. 4 sene Süper Lig'de yardımcı hocalık yaptım. Teknik Direktörlüğe başladığımdan beri Süper Lig'de çalışmadım. Benim de Süper Lig'de ilk deneyimim olacak. Aramızda Süper Lig deneyimi olan 4 arkadaşımız var, diğer hiçbir arkadaşımızın Süper Lig deneyimi yok. Zorlukları biliyoruz, hazırlanıyoruz. Kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız zaman, bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. 3 senede, 2 lig birden atladık. Daha önceki liglerimizin ikisinde de oyun olarak saygıyı çok hak ettik. Rakiplerimizin oyuna saygı gösterdiler bunu herkese kabul ettirdik. Bu sene inanın bana tek hedefimiz Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak. Oyunuyla mücadelesiyle, saha içindeki azmiyle sahada yapmak istediklerini göstermesiyle futbol severlerin gönlünde taht kurmak istiyoruz. Önceliğimiz, herkesin heyecanla merakla beklediği bu ligde kendimize yakışan rakiplerinden daha iyi mücadele eden bir takım seyrettirebilmek. Lig başladıktan sonra aldığımız skorlarla hedefimiz ve gideceğimiz yol belli olur. Gaziantep maçı zor bir maç olacak. Çok uzun zamandır Süper Lig deneyimi olan ve yarışan geçen sene de çok zor bir fikstürü geçip ligde kalabildi. İyi bir takım, bu ligi bilen çok oyuncudan kurulu bir takım. Geçen sene yaptıkları takdire şayandı. Yeni gelen 5-6 oyuncuları var. Lig başlayıp birbirimizi gördükten sonra rakipler için net konuşabilirim ama şuan da her rakibimiz bizim için çok güçlü, çok deneyimli, bu takımlarla mücadele edeceğiz. Bizde kendi oyunumuz en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye belirtti.

Selahattin Polat: "Yeni transferlerimiz kısa sürede uyum sağladı"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 2 bomba ismi kadroya katmayı düşündüklerini söyleyen Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Topuk Yaylasında güzel bir kamp geçirdik. Takımın motivasyonu gayet iyi ve çalışmalar tesislerimizde devam ediyor. Gayet mutluyuz, inşallah başarılı olacaklar. Yeni transferlerimiz kısa sürede uyum sağladı, Topuk Yaylasında da bu görüldü. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında 1-2 bomba isim daha patlatabiliriz. Taraftarlarımızın duaları bizimle beraber olsun, oyuncularımız sahada her türlü çabayı harcayacaklar. Bu yıl ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz, takımımız bunu başaracak güçte" dedi.

Fredy Ribeiro: "Sezonda iyi şeyler görmek istiyoruz"

Sezonda iyi işler yapmak istediğini söyleyen Bodrum FK'nın yeni transferi tecrübeli oyuncu Fredy Ribeiro, "Ben burada olduğum için çok mutluyum. Bodrum ailesini daha önceden tanıyordum, daha önce Bodrum'a karşı oynadım. Bodrum'un mantalitesini biliyorum ve bu sayede 3'üncü Ligden Süper Lige geldiler. Sürekli gelişmekte olan bir kulübüz. Taraftarın gösterdiği o ilgi ve heyecanı hissediyorum. Burada oynamak zor bizim de bunu en iyi şekilde avantaja çevirmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu sezon iyi şeyler göstermek istiyoruz" dedi. - MUĞLA