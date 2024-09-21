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İsmet Taşdemir: 'Hak ettiğimiz 3 puanı aldık'

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Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, Hatayspor'u 1-0 yenerek elde ettikleri galibiyeti değerlendirdi. Taşdemir, takımlarının mücadele gücüne dikkat çekerken, depremler sonrası bölgeye geldiği için üzüntülerini de dile getirdi.

- İsmet Taşdemir : "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Bence hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Taşdemir, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi.

Depremi yaşayıp bu ligde var olma mücadelesi veren ve çok takdir ettiği bir takımla oynadıklarını ifade eden Taşdemir, Hatayspor'un geçen sene ligde kalmayı başardığını hatırlattı. Hatayspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Bu sene takviyeler yaptılar. Bu zamana kadar istedikleri sonucu alamamışlardı. Keza biz de aynı şekilde. Benzer iki takımdı. Bizim özellikle son iki maçta son dakika gol yeme hastalığımız devam etti ve 5 maçlık periyotta bunu iki kere yaşadık. Dolasıyla ara ara iyi oynadığımız ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyunun başlangıcı ve ilk yarı tam hesap ettiğimiz şekilde gerçekleşti. Ama ikinci yarı tabiki özellikle öyle iki maç kaybetmek sonrasında da onu koruma isteği, telaşı birazcık daha geriye yaslanmamıza sebep oldu; istemediğimiz halde. Biraz topu tutup, geçiş oyunlarını daha iyi yapabilseydik ikinci yarı farkı da artırabilirdik. Bizim için önemli olan skordu. Özellikle ilk yarıdaki oyun, ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini ve bunun farkında olduklarını dile getiren Taşdemir, "Sezon başından beri 'bu lige renk katmak istiyoruz' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum ama bunu birazcık daha bütüne yayıp, bütünde toplayabilirsek o zaman bu lige gerçekten renk katarız diye düşünüyorum" dedi.

İsmet Taşdemir: 'Hak ettiğimiz 3 puanı aldık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Spor

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