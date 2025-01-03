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İsmet Taşdemir: "Centilmence bir maç oldu"

İsmet Taşdemir:
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Iğdır FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada maç atmosferini övdü ve oyuncularının performansına teşekkür etti. Maçta iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Iğdır FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Centilmence maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "İlk maçımıza çıktık. Heyecanlıydık. Çok iyi atmosfer vardı. İtici gücümüze teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli güç. Bizi desteklemeye devam ederlerse takımımızın çok daha iyi devam edeceğiniz düşünüyorum. Bir hafta oldu. Oyuncu kardeşlerimizle sahada çalışma, birebir konuşmalarımızda aktardıklarımızı sahada gerçekleştirdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Bizim için güzel maç oldu. Maç başında yarım pozisyon haricinde pozisyon vermeden bitirmek güzel işlerden bir tanesiydi. Sahada oynayan oyuncular çok centilmendi Centilmence maç oldu. Iğdır Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum, biz de yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bugün tüm oyuncu seçimleri tuttu"

Oyuncu seçimiyle ilgili soruya İsmet Taşdemir, "Biraz son maçı baz aldık. Yunus Emre'nin etkili bindirmeleri vardı. Ama orada çok iyi iki tane sol ve sağ bekimiz var. Hiçbiri birbirini aratmayacaktır. Maç maç değerlendirebiliriz. Muharrem'i başka maç için, Yunus Emre'yi başka maç için değerlendirebiliriz. Tutmayacağı maçlar da olabilir. Biz tüm koşulların karmasında takım çıkarıyoruz. Maç sonunda baktığımızda tüm oyuncu seçimleri tuttu, sonradan girenler de katkı sağladılar. Genelde isim bazlı değil takım bazlı gitmeye çalışıyorum. Yunus Emre'yi de önceki oyundan ve cezalardan dolayı tercih ettik" yanıtını verdi.

"Hiçbir maçı kaybetmek istemiyorum"

Kupa maçıyla ilgili olarak Taşdemir, "Kupayı oynamayan oyuncularımız içinde fırsat olarak düşünüyorum. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyorum" dedi. Iğdır'ın analizi noktasında ise "Takımımızın eksikliğini belirlerken orada eksiklik olduğunu gördük. Özellikle çift antrenman günlerinde onu çok çalıştık. Ben Iğdırlıyım. Gerçekten çok kısa sürede amatörden alıp bu seviyede yarıştırmak her baba yiğidin harı değil. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün rakiptik. Bugün onları burada görmek beni mutlu etti. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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