SPOR İsmet Taşdemir : Bu seneki hedef ligi ilk 10'da bitirmek

Adem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Spor Toto 1'inci lige yükselen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımlarından Bodrumspor ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir, Burdur'daki kampta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İlk kamplarını Düzce'de yaptıklarını söyleyen İsmet Taşdemir, 'Şu an ikinci kamp dönemimiz, ilkini Düzce'de yaptık. Kampımız iyi ve yoğun geçiyor. Belirlediğimiz bir program var o program çerçevesinde planlarımızı aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalyaspor ile de güzel bir maç yaptık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"OLUŞTURDUĞUMUZ BİR OYUN ÇATISI VAR"

Zor bir lige geldiklerine dikkati çeken Taşdemir, 'Lig çok zor. Takımların oluşturduğu kadrolar zor. Onunla birlikte bizim de kendimizce oluşturduğumuz bir oyun çatısı var. Dolayısıyla bu oyun çatımız geçen sene bizi çok şükür şampiyon yaptı. Bu sene de kadromuza yeni 4-5 oyuncu kattık. Bununla beraber daha kadromuza gelecek oyuncular olacak. Onların da katılımıyla arzuladığımız, istediğimiz bir sezonu geçirebiliriz. Yaptığımız çalışmalar aramıza katılacak oyuncuların verimini gösterecek" şeklinde konuştu.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ İLK 10"

Bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, 'Bu sene hedefimiz lige alışabilmek. Daha sonra uygun gördüğümüz eksikleri gidererek hedeflerimize ulaşmak. Bu sene ilk etapta ligi tanıyalım, lige adapte olalım. Ligde bir kalıcı olalım, ondan sonra başka hedeflerimiz olacak" diye konuştu.

Transferde eksik noktaları olduğunu, bunları da yönetimle konuştuklarını sözlerine ekleyen Taşdemir, eksiklerini giderebilmeleri durumunda kendileri için iyi olacağını dile getirdi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Spor