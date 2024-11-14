Üye Girişi
Haberler

İsmet Iraz, Vefatının 7. Yılında Anıldı

İsmet Iraz, Vefatının 7. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tekvandosunun duayen isimlerinden İsmet Iraz, vefatının 7. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene ailesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu üyeleri katıldı.

Türk tekvandosunun kurucusu ve duayen isimlerinden İsmet Iraz, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Iraz'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine eşi Hanife ile kızı Zeynep Iraz'ın yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sevenleri katıldı.

Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz'ı aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Kendisi Türk tekvandosuna çok önemli katkılar sağlamış duayen bir isimdi. İsmet Iraz, Türk tekvandosunun başarısı için her zaman elinden gelen çabayı göstermiş ve sporcuların her platformda başarılı olması için yoğun gayret sarf etmiştir. Kendisini minnetle ve özlemle anıyoruz. Onu unutmayacağız ve onun felsefesini hep beraber yaşatacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.