İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Kozan'da düzenlendi

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Adanalı güreşçi İsmet Atlı'nın adını yaşatmak, ata sporunu yeni nesle sevdirmek ve Türk güreşinin gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin 7'ncisi Kozan'ın Faydalı Köyü'nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ata sporumuzun daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Adanalı güreşçi İsmet Atlı'nın adını yaşatmak, ata sporunu yeni nesle sevdirmek ve Türk güreşinin gelişimine katkı sağlamak amaçlarıyla düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin 7'ncisi Kozan'ın Faydalı Köyü'nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Güreş Ağası olduğu turnuvada farklı yaş ve kilo kategorilerinde yaklaşık 800 sporcu er meydanında mücadele etti. Katılımın şu ana kadarki en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

Zeydan Karalar, turnuvaya her kesimden ve siyasi görüşten insanın katıldığını, sporun birleştirici gücü olduğunu, Türkiye'nin bu tabloya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"ATA SPORUMUZUN GÜÇLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Ata sporumuz güreşi uluslararası arenada en üst seviyede temsil eden, 'Türk gibi kuvvetli' sözünü söyleten, şanlı Türk bayrağını dalgalandıran merhum İsmet Atlı'nın anısına güreş turnuvası düzenliyoruz. Ne mutlu bize ki 7 kez düzenlenen turnuvanın üçünü biz yapmış oluyoruz. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri her yıl bir öncekinden daha iyi olacak ve bir marka haline gelecek. Bunu başaracağız. Sporcu katılımı sayısının her yıl arttığını görüyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Ata sporumuzun eski gücüne kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Turnuvanın yapılmasını sağlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum."

PAŞA KARABULUT BAŞPEHLİVAN OLDU

7. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Halk Bankası Bölge Müdürü Mustafa Atlı, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Atlı Ailesini temsilen Mustafa Atlı, siyasi partilerin ilçe başkanları, Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler ile vatandaşlar katıldı. Paşa Karabulut'un başpehlivanlığı elde ettiği müsabakalarda Doğan Uzun ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Mehmet Çelebi ve İsa Göçen paylaştı.

Turnuvada toplam 392 bin 500 lira ödül dağıtıldı. Öte yandan turnuvaya katılan minik sporculara yenilseler dahi 300'er lira verildi.