İsmail Yüksek: 'Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 2-0 geriye düştüğü maçta takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan İsmail Yüksek, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik"

Takımdaki havanın sorulması üzerine İsmail Yüksek, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe, bizim özetimiz aslında. Çok hırslı ve iyi bir galibiyet elde ettik. Geriden gelerek galibiyet alan bir Fenerbahçe. Sorduğunuz sorunun cevabı bence bu. Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik. Güzel bir galibiyet aldık. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Mutluyuz. İnşallah böyle devam edecek. Takım olarak son haftalarda iyi giden bir performansımız var. Benim için de bu durum geçerli. Kendimi saha içerisinde daha özgür hissediyorum. En önemlisi de daha hırslı hissediyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse daha çok çalışıp daha iyi performans göstermek için çabalayacağım. Maçtan önce takım arkadaşlarımla soyunma odasında konuşmalarımızda maçı kazanacağımızı söylüyorduk. Son ana kadar vazgeçmeden mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. 2-0 geriye düşmek bizim de beklemediğimiz bir sonuçtu. Fakat daha sonrasında Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele ile geri dönüş yaptık" diye konuştu.

"Yakın çevreme gol atacağımı hissettiğimi söylüyordum"

Takımı adına maçtaki ilk golü atan 26 yaşındaki oyuncu, "Benim için de özel bir maç oldu. Haftalardır atacağım bu golü bekliyordum. Yakın çevreme bu golü atacağımı hissettiğimi söylüyordum. Derbide atmak beni daha da mutlu etti. Umarım bu şekilde performansımızı devam ettireceğiz. Maçtaki geri dönüşün fitilini benim golümle yaktığımız için ise daha da mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Domenico Tedesco'nun takım ve kendi üzerinde oluşturduğu havanın sorulması üzerine deneyimli orta saha, "Aslında Jose Mourinho döneminde de savaşan ve formayı isteyen bir İsmail vardı. Yeni hocamızın takımın başına geçmesiyle daha da çalışmaya başlayan bir İsmail var. Bunu ilerleyen süreçte de göstereceğim. Süre bulduğum maçların her dakikasında bunu göstermeye devam edeceğim. Açık konuşmak gerekirse şu an daha mutluyum" diye cevap verdi.

"Kaleye yakın olmayı seviyorum"

Kaleye yakın pozisyonlarda daha rahat oynadığını belirten İsmail, "Şu an oynadığım pozisyona aslında alışığım. Futbola 10 numara veya 8 numara oynayarak başladım. Uzun zamandır da bu pozisyonda oynamıyordum. Hocamız geldikten sonra daha fazla bu bölgede forma şansı bulmaya başladım. Kaleye yakın olmayı seviyorum. Akan oyuna girmeyi çok seviyorum. Ama hocamız bana hangi bölgede görev verirse elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 8 numara olur, 6 numara olur. Hatta kalecilik bile olur. Oynadığım her maçta gereken mücadeleyi sonuna kadar veririm" ifadelerini kullandı.

"İnşallah sezon sonunda bizim için güzel şeyler olacak"

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan İsmail Yüksek, "Son ana kadar bize inanılmaz destek verdiler. 2-0 yenik duruma düştüğümüzde dahi onların sesi bize itici güç oldu. Sezonun başından itibaren bizi çok iyi destekliyorlar. Desteklerini devam ettirmelerini istiyorum. İnşallah sezon sonunda bizim için güzel şeyler olacak diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL