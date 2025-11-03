İsmail Yüksek: Fenerbahçe'nin Geri Dönüşü Mükemmeldi

FENERBAHÇE forması giyen İsmail Yüksek, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe , bizim özetimiz aslında. Çok hırslı ve iyi bir galibiyet elde ettik. Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik. Güzel bir galibiyet aldık. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Mutluyuz. İnşallah böyle devam edecek" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettiklerine değinen İsmail Yüksek, "2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş yapan Fenerbahçe, bizim özetimiz aslında. Çok hırslı ve iyi bir galibiyet elde ettik. Geriden gelerek galibiyet alan bir Fenerbahçe. Sorduğunuz sorunun cevabı bence bu. Son ana kadar mücadele eden bir Fenerbahçe izlettik. Güzel bir galibiyet aldık. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Mutluyuz. İnşallah böyle devam edecek. Takım olarak son haftalarda iyi giden bir performansımız var. Benim için de bu durum geçerli. Kendimi saha içerisinde daha özgür hissediyorum. En önemlisi de daha hırslı hissediyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse daha çok çalışıp daha iyi performans göstermek için çabalayacağım. Maçtan önce takım arkadaşlarımla soyunma odasında konuşmalarımızda maçı kazanacağımızı söylüyorduk. Son ana kadar vazgeçmeden mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. 2-0 geriye düşmek bizim de beklemediğimiz bir sonuçtu. Fakat daha sonrasında Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele ile geri dönüş yaptık" ifadelerinde bulundu.

'HAFTALARDIR ATACAĞIM BU GOLÜ BEKLİYORDUM'

Maçtan önce yakın çevresine gol atacağını söylediğini ifade eden 26 yaşındaki orta saha, "Benim için de özel bir maç oldu. Haftalardır atacağım bu golü bekliyordum. Yakın çevreme bu golü atacağımı hissettiğimi söylüyordum. Derbide atmak beni daha da mutlu etti. Umarım bu şekilde performansımızı devam ettireceğiz. Maçtaki geri dönüşün fitilini benim golümle yaktığımız için ise daha da mutlu oldum" dedi.

'SÜRE BULDUĞUM MAÇLARIN HER DAKİKASINDA BUNU GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Domenico Tedesco'nun gelişiyle daha da fazla çalıştığını ifade eden İsmail Yüksek, "Aslında Jose Mourinho döneminde de savaşan ve formayı isteyen bir İsmail vardı. Yeni hocamızın takımın başına geçmesiyle daha da çalışmaya başlayan bir İsmail var. Bunu ilerleyen süreçte de göstereceğim. Süre bulduğum maçların her dakikasında bunu göstermeye devam edeceğim. Açık konuşmak gerekirse şu an daha mutluyum" yorumlarında bulundu.

'OYNADIĞIM HER MAÇTA GEREKEN MÜCADELEYİ SONUNA KADAR VERİRİM'

Kaleye yakın bölgede oynamayı sevdiğini söyleyen İsmail Yüksek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an oynadığım pozisyona aslında alışığım. Futbola 10 numara veya 8 numara oynayarak başladım. Uzun zamandır da bu pozisyonda oynamıyordum. Hocamız geldikten sonra daha fazla bu bölgede forma şansı bulmaya başladım. Kaleye yakın olmayı seviyorum. Akan oyuna girmeyi çok seviyorum. Ama hocamız bana hangi bölgede görev verirse elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 8 numara olur, 6 numara olur. Hatta kalecilik bile olur. Oynadığım her maçta gereken mücadeleyi sonuna kadar veririm."

'İNŞALLAH SEZON SONUNDA BİZİM İÇİN GÜZEL ŞEYLER OLACAK'

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail, "Son ana kadar bize inanılmaz destek verdiler. 2-0 yenik duruma düştüğümüzde dahi onların sesi bize itici güç oldu. Sezonun başından itibaren bizi çok iyi destekliyorlar. Desteklerini devam ettirmelerini istiyorum. İnşallah sezon sonunda bizim için güzel şeyler olacak diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.