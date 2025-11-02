Haberler

İsmail Yüksek, Beşiktaş'a Karşı İlk Golünü Attı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı attığı golle sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Ancak, 90+3'te gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı attı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin ilk golü İsmail Yüksek'ten geldi. Müsabakaya 11'de başlayan İsmail, 32. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon kiralık dönemlerinin ardından 2022-2023 sezonu itibarıyla da takımda forma bulan İsmail, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa kupalarında 2 gol kaydetmişti.

Cezalı duruma düştü

İsmail Yüksek, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Kayseri Spor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek, derbide 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
