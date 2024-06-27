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Çekya-Türkiye maçının ardından

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Milli futbolcu İsmail Yüksek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldıkları için gurur duyduğunu söyledi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldıkları için gurur duyduğunu söyledi.

İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Turnuvaya başlarken hedefimiz gruptan çıkmaktı. 2008'den sonra bu bize de nasip oldu. Bu jenerasyona da bu yakışırdı. Çok kaliteli insanlara ve futbolculara sahibiz. Bu takımla gurur duyuyorum. Gruptan çıktık. Son 16'da inşallah Avusturya'yı da eleyip çeyrek finale çıkacağız. Yarından itibaren o maçı düşünmemiz lazım. Onlara karşı üzücü bir mağlubiyet almıştık. Boğazımızda kaldı açıkçası. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele vermek istiyoruz." diye konuştu.

Maçta öne geçtikten sonra rehavete kapıldıklarını kaydeden İsmail Yüksek, "Bugün saha içinde oyunu kaybettiğimiz anlar oldu. Geri çekilmemiz bize yakışmadı. Biraz tecrübesizliğe veriyorum. Ben de dahil çoğu kişi ilk turnuvasını yaşıyor. Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadık. Çok kötü bir gol yedik. Sonra iyi savunma yaptık ve galibiyeti getiren golü attık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcuların kendilerini eleştirmesine değinen İsmail, "Bu formayı geçmişte giyenlerin bizi eleştirmesi çok ağır oluyor. Bu formanın değerini bilmeleri lazım. Bunlar bizi hırslandırmadı desem yalan olur. Maçtan önce aramızda bir konuşma yaptık. Bize inanmayanlara karşı sahaya çıkıp bu mücadeleyi göstermemiz ve turu geçmemiz gerekiyordu. Gerçekten birlik olmamız gerekiyor. Birlik olunca önümüzde kimse duramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan milli futbolcu, "Zaman zaman ağrılarım oldu ama bu ağrıları bu forma için tolere edebilirim. Saha içinde çok hissetmiyorum açıkçası ama 65 dakika dayanabildim. Bugün herkes çok iyi performans gösterdi. Son 16 turunda Avusturya çıkınca daha da hırslandık. Onlara karşı üzücü bir mağlubiyet almıştık. Bugünden itibaren mutluluğumuzu yaşadıktan sonra artık Avusturya maçını düşünmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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