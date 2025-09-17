Haberler

İsmail Ogan Stadyumu'ndaki Tadilat Çalışmaları Durduruldu

İsmail Ogan Stadyumu'ndaki Tadilat Çalışmaları Durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan tadilat çalışmaları, bilinmeyen nedenlerden dolayı durduruldu. Serik Spor'un bu durumdan olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan tadilat çalışması durduruldu.

Serik Spor'un bu sezon 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun hale getirilmek üzere tadilat başlatılan İsmail Ogan Stadyumu'nda çalışmalar henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 20 gün önce durduruldu. Serik Belediyesi'ne ait stadyum, tadilatın kulüp tarafından yapılması şartıyla sezon başında imzalanan protokol kapsamında 10 yıllığına Serik Spor Futbol A.Ş.'ye kiralanmıştı. Kulüp tarafından da 15 Ağustos'ta tadilat çalışmasına başlanmıştı.

TFF'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda tribünlerde, tribün altlarında, tribün çatısı, elektrik altyapısı, saha zemininde bir kısım çalışmalar yapıldı. Yenileme projesi kapsamında yapılması gereken yenilikler ve saha zemininin bir an evvel bitirilip Serik Spor'un müsabakalarını artık kendi sahasında oynaması beklenirken, tadilat çalışmasının durdurulması taraftarların tepkisine neden oldu. Stadyumdaki çalışmaların bitmemesi üzerine Serik Spor, ligin 6'ncı haftasında Bandırma Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler

Hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.