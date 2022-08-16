İsmail Köybaşı, Göztepe'de Spor Haberleri Göztepe, 33 yaşındaki sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, 33 yaşındaki sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, İsmail Köybaşı'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. İsmail Köybaşı, Gaziantepspor altyapısında başladığı kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi. (Salih Yılmazsoy/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor İsmail Köybaşı Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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