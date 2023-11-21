Atıcılıkta, Katar'da devam eden ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcu İsmail Keleş, finale yükselirken Yusuf Dikeç, 12'nci sırada yer aldı.

İsmail Keleş ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Atıcılıkta, Katar'da devam eden ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcu İsmail Keleş, 8'inci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisi final müsabakasını 117,5 puanla 8'inci sırada tamamladı.

Doha kentindeki kupaya sporcular, yıl boyunca Dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katılıyor.

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, trap kategorisinde Oğuzhan Tüzün ve Safiye Temizdemir'in temsil ettiği organizasyon, 26 Kasım Pazar günü sona erecek.