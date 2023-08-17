İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

RAKİP BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

Maribor: Jug, Urata, Uskokovic, Watson, Milec, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

MARIBOR'UN İŞİ ZOR

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.