İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına çıkıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.
Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.
Maribor: Jug, Urata, Uskokovic, Watson, Milec, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Brnic, Jakupovic
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.
Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.