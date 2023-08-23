İsmail Kartal: Taraftarların desteğiyle avantajlı bir skor almak istiyoruz

Twente'nin genç ve koşan bir takım olduğunu aktaran İsmail Kartal, "Son oynadığımız Samsunspor maçından sonra 3 günde 1 maç temposu yaşıyoruz. Yarınki Twente maçına da akşamki idmandan sonra kampa gireceğiz. Twente takımı hareketli, koşan ve genç bir takım. Hollanda futbol ekolünü iyi yansıtan bir ekip. Oynadığımız tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Yarınki maç bizim için çok değerli. Yarınki maçta taraftarların desteğiyle avantajlı bir skor almak istiyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı bölgelerde gücümüzü azaltıyor. Bazı mevkilerde rotasyon yapamıyoruz. Sakat oyuncularımız olduğu için bazı oyunculara fazla yük biniyor. Yakın zamanda sakat oyuncularımız iyileşecek. Yapılan testler sonucunda karar vereceğiz" diye konuştu.

"ŞU ANDA İYİ YOLDAYIZ, MİLLİ MAÇ ARASINDA ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Antrenmanlarda teknolojiden yararlanmalarına ilişkin bir soru üzerine Kartal, "Termal kamerayla futbolcunun kas yorgunluğuna bakıyoruz. İkincisi doktorun yeni getirdiği keşfettiğimiz bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadıklarını, gece kaç saat uyuduklarına kadar bu işin içine girdik. O günkü idmanda ne kadar antrenman yaptıracağımızı görmüş oluyoruz. Şu anda iyi yoldayız, milli maç arasında çok daha iyi olacağız" yanıtını verdi.

"JAYDEN SEZON BAŞINDAN BU YANA GELİŞİM İÇİNDE"

Jayden Oosterwolde'nin gelişim içinde olduğunu belirten İsmail Kartal, "Jayden sezon başından bu yana gelişim içinde. Fiziksel özellikleri iyi durumda. Bir oyun planımız var. Bu doğrultuda takıma uyum anlamında bir değişim geçiriyor. Yarın oynayıp oynamayacağını bu akşam karar vereceğiz" diye konuştu.

"FRED'İN HERHANGİ BİR SAKATLIĞI YOK"

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in son durumuna dair de değerlendirme yapan İsmail Kartal, "Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. 1 hafta antrenmana çıktı. Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey yok. Livakovic konusu tamamen kulübün tasarrufunda" dedi.

SEBASTİAN SZYMANSKİ: EN İYİSİNİ ARAMA, YAPMA YOLUNDA HER ŞEYİ DENİYORUZ

Takım olarak iyi yolda olduklarını ifade eden Sebastian Szymanski, "Bana göre iyi bir yoldayız. Kısa süre içinde takıma yeni oyuncular katıldı. İyi bir gidişatta olduğumuzu söyleyebilirim. 6 maç oynadık ve aldığımız sonuçlardan iyi gittiğimizi görebiliyoruz. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Her zaman geliştireceğimiz, düzelteceğimiz noktalar olacaktır. Ama biz en iyisini arama, yapma yolunda her şeyi deniyoruz. Oynayacağımız maçlarda çok daha iyi noktaya geleceğiz. Geçen sene Twente'ye karşı 2 maç oynadım. Dolayısıyla neler yapabileceklerini biliyorum. İyi oyunculara sahip. Topa sahip olmaya çalışan bir takım Twente. Bizler de bugün yapacağımız antrenmanla beraber hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BAŞLADIK VE İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Kimin gol atıp, asist yaptığından çok takımın 3 puan almasının önemli olduğuna dikkat çeken Szymanski, "İyi bir başlangıç yaptığımız söyleyebilirim. Sadece ben değil, takım için de geçerli. Takım olarak iyi başladık ve iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ben de kendi adıma bireysel anlamda sıkı şekilde çalışıyorum. Samsunspor maçının ardından söylemiştim. Kimin gol atıp, kimin asist yaptığı önemli değil. Burada en önemli şey takım olarak 3 puanı almak. Benim için en önemli şey bu" şeklinde konuştu.

"REKABET TAKIMA FAYDA SAĞLAR"

Takımda çok fazla kaliteli ismin olduğunu belirten Polonyalı oyuncu, "Takımda çok fazla iyi, kaliteli oyuncuya sahibiz. Dolayısıyla rekabet takıma fayda sağlar, kendisi geliştirme durumu oluşur. Bu takım açısından pozitif bir şey. Hocamız en iyi 11'i vereceği en doğru kararla ortaya koyacaktır. Hoca kimi 11'de sahaya çıkartacağını çok iyi bilen birisi. Kararı veren kişi o. Bence çok fazla kaliteli oyuncunun olması, oldukça faydalı bir şey. Herkesin kendini geliştirme imkanı olabilir" diye konuştu.

"RAKİPTEN TOP ÇALIYOR OLMAK BENİ BAZEN GOL ATMAKTAN DAHA MUTLU EDİYOR"

Takıma yardımcı olmaya çalışan bir oyuncu olduğunu dile getiren Szymanski, şöyle konuştu:

"Benim oyun tarzım. Ben aynı şekilde takıma pres ve koşu anlamında yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Rakipten top çalıyor olmak, beni bazen gol atmaktan daha mutlu ediyor. Modern futbol farklılaştı. Herkes koşuyor, mücadele ediyor. Her hoca ofansif oynayanlardan da 10 numara oynayan oyunculardan da defansif anlamda yardım etmelerini istiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum."

"AVRUPA'DAKİ TARAFTARLARLA KIYASLARSAM BURADAKİ TUTKU ÇOK DAHA FARKLI"

Taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini söyleyen Szymanski, sözlerini şöyle konuştu:

"Taraftarın gösterdiği ilgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil tüm takımı tutkuyla destekliyor taraftarımız. En güzeli de bana göre. Oynadığımız 6 maçta da taraftarımız tribündelerdi. Bu bizleri çok mutlu etti. Biz de aynı şekilde onlarla paylaşıyoruz. Avrupa'daki taraftarlarla kıyaslarsam buradaki tutku çok daha farklı. Ben de bunu gerçekten çok seviyorum."