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İsmail Kartal, İran'ın Persepolis Takımıyla Sözleşme İmzaladı

İsmail Kartal, İran'ın Persepolis Takımıyla Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak yurt dışında çalışmaya başladı.

İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İran ekibi Persepolis ile anlaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, ekibiyle birlikte İran'a gitti. Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan İsmail Kartal daha sonra kulüp binasına geçti. Deneyimli teknik adam yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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