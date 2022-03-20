İsmail Kartal: Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok

"Taraftarların ne beklentisi olduğunu biliyorum"

"Yönetim, taraftar ve futbolcular bir bütün olursak başarı yakalarız"

"Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden İsmail Kartal, "Geçen sene çalıştığım bir takımdı Konyaspor. Bununla beraber maça iyi başladık, çok fazla pozisyonlar ürettik ama iyi oynarken de beklemediğimiz şekilde bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında bir konuşma yaptım. İyi oynayan taraf biziz, tempomuzu arttırmamız gerektiğini ve önde baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu. Biz karakterli bir takımız. Bizi buraya desteklemeye gelen bütün Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Bunları unutmamaları gerektiğini anlattım, mükemmel geri dönüş oldu. Oyuncularımın ortaya koydukları bu karakterli mücadeleden ve güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte muhteşem bir birliktelik oldu, enerjimizi rakibe hissettirdik. Szalai'nin sakatlığından dolayı geçmiş olsun diliyorum ve maçtan önce Konyaspor'da sakatlanan Abdülkerim'e de geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

"Öncelikle milli takıma giden 13 oyuncumuz var, onlara başarılar diliyorum. Kalan oyuncularla Kayserispor maçına hazırlanacağız, Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak. O maç bittikten sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz."