İsmail Kartal: 'O gün (4 Nisan 2015) Fenerbahçe'ye yapılanların acısını hala çekmekteyiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takımının otobüsünün kurşunlanmasının acısını hala çektiklerini söyledi.

FBTV'ye konuşan Kartal, "Bana göre o sezonun gerçek anlamda şampiyonu Fenerbahçe'dir. Çaykur Rizespor karşısında 5-1 galip geldik. Dönüşte Trabzon il sınırları içerisinde yapılan bir saldırı, suikast var, kurşunlandık. Takımın, moral motivasyonu çöktü. Bazı oyuncular, 'hiçbir şey bizim ailemizden, hayatımızdan önemli değil. Bu kabul edilebilir bir durum değil' dediler. Fenerbahçe ailesi olarak yemekler organize ettik. Lige bir hafta ara verildi. Sadece kurşunlanma değil o sezon saha içinde de hakkımız yenildi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Kartal, şöyle devam etti:

"Yapılan saldırılara ve saha içinde yapılanlara bakarsanız acaba biz şampiyonluğu mu kaybettik, yoksa şampiyonluk bizim ellimizden alınıp başka bir ele mi verildi? Tüm Fenerbahçeliler buna dikkat etsin. Ben unutmadım, unutturmayacağız. Bir Fenerbahçeli olarak o sezon yaşadıklarımız gözümün önünden gitmiyor. Dilimin döndüğü sürece, yaşadığım müddetçe bunları anlatacağım. Hakkımız yenmiştir. O gün Fenerbahçe'ye yapılanların acısını Fenerbahçe hala çekmektedir. Maddi ve manevi bu sıkıntıları çekiyoruz. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Biz kaybetmedik, bizim şampiyonluğumuz elimizden alındı. Kimler aldı, nasıl aldı, her şey ortada. Bunun araştırmasını yapsınlar. Bizim vicdanımız rahat. Bu camia için var gücümüzle mücadele ettik."

Kurşunlanma anında şoförün arkasında oturduğunu hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Sayın Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz bir mücadele veriyoruz. Hep birlikte kulübün başarısı için mücadele veriyoruz. 3 Temmuz ve kurşunlanma sürecinin halen Fenerbahçe acısını çekmektedir. Kulübümüze yapılanlar ortada. 3 Temmuz'da bize bir çamur atıldı. Oradan kulübümüz beraat etti. Camia olarak dünyaya örnek olacak bir duruş sergiledik. Hakkımızı aldık. Doğru olan kazandı. Saygılı ve saygın bir camia olduğumuzu herkese gösterdik. Başkanımız, yöneticilerimiz beraat etti. Yüce Türk adaleti bunu onayladı ama kurşunlanma olayı hala aydınlanmadı. Kimdir, kimlerdir, nelerdir, bilmiyoruz."