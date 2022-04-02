Fenerbahçe-Kayserispor maçında goller peş peşe geliyor! Tempo çok yüksek

Ligin en formda iki takımından biri olan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına moralli çıkıyor. Mesut ve Ozan'ın yokluğunda İsmail Kartal için bu sınav hayli kritik olacak. Kayseri peş peşe 4 yenilgi sonrası bu maça çıkış olarak bakıyor.

KAYSERİ KUPADAN ELEDİ

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 53 puanla 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Kayserispor, Fenerbahçe'yi kupadan da elemişti.

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe : Altay, Novak, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

CANLI ANLATIM

Dakika 45+1 NEFİS ORGANİZASYON, NEFİS GOL: Fenerbahçe adeta bir set hücumu kurdu. İrfan Can kalabalık savunma arasından sıyrılan Rossi'ye milimetrik bir pas gönderdi. Rossi müthiş kontrolle topu Lung'un kollarının arasından geçirdi.

Dakika 41: Kayserispor'da Gavranovic'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dakika 37: Emrah Başsan'ın frikiğinde Altay Bayındır 90'a doğru giden topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Dakika 29: İrfan Can kazanılan topta yarı sahayı hızlı geçti. Topu Rossi'ye verdi. Rossi ceza sahası sol çaprazında cılız bir vuruşla topu kaleciye bıraktı.

Dakika 27: Fenerbahçe bu dakikalarda Kayserispor kalesine 3'ü isabetli 10 şut gönderdi.

Dakika 25: Fenerbahçe yine hızlı geldi. İrfan Can topu taşıdı, ceza sahası içinde sağ çaprazda bekleyen Mert Hakan'a verdi. Mert'in şutunu kaleci çıkardı ancak sekti. Seken topta boşta kalan Rossi farklı şekilde dışarı gönderdi.

Dakika 20: Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'de.

Dakika 16 GOL: Ceza sahası çaprazındaki serbest vuruşu Rossi içeriye havalandırdı. Karambol sonrası top ön direkteki Zajc'ın önünde kaldı. Zajc şık dokunuşla golü yaptı.

Dakika 13 Yine net kaçtı: Kayserispor yine çıkarken kaptırdı. Crespo topu ceza sahasına taşıdı Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar Dursun da İrfan Can gibi topu rakip futbolcuya nişanladı.

Dakika 11: NET fırsat kaçtı! Rossi rakipten topu kaptı, ceza sahasında pasını İrfan Can'a verdi. İrfan Can kaleciyi karşısına aldığı müsait pozisyonda şutu rakip futbolcuya nişanladı.

Dakika 6: Crespo topu kaptı, Fenerbahçeh Mert Hakan'la yarı sahayı hızlı geçerken faul yapıldı.

Dakika 5: Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Emrah, yay üzerindeki Gustavo Campanharo'ya bıraktı. Onun kaleye gönderdiği sert şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 3: Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun iyi yükseldi kafayı vurdu ama dışarı gitti.

Dakika 2: Fenerbahçe peş peşe toplarla ceza sahasına sızmaya çalışıyor. Kanarya golü erken bulmaya çalışıyor.

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