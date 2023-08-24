İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Twente maçında ilk 11'ler belli oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yle sahasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek.

PERES VE ZAJC YERİNE OSAYI VE BARTUĞ

Fenerbahçe, Twente maçına saatler kala UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE KAYBETMİYOR

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

SADECE 1 GOL YEDİ

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.

Twente; Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.