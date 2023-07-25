İsmail Kartal: Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak

"Birkaç oyuncu daha gelecek""Şu an 2, 3 futbolcuya teklif var""Dzeko ve Tadic dünya çapında, önemli kariyere sahip futbolcular""Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin""Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın"Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçe Teknik...

"Birkaç oyuncu daha gelecek"

"Şu an 2, 3 futbolcuya teklif var"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Tribünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı bunu lütfen unutmayın" dedi.

"Bütün basın mensubu arkadaşlarım ve bütün Fenerbahçe taraftarlarına söylüyorum. Lütfen benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa ona inanın. Spekülatif haberlere, yazılı ve görsel medyanın dışında internet ortamındaki haberlere, benim bilgim dışındaki hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın."