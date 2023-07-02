İsmail Kartal: Bu sene şampiyon olacağız
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, bu sezon şampiyon olmak için oyuncularıyla çok çalışacaklarını ve camianın büyük beklentisi olduğunu söyledi.
İsmail Kartal : Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız
Sezer AFŞAR - İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, "Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız" dedi.
Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Yeni sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Milli takımdan gelen oyuncularımızla beraber Rusya kampına kadar devam edeceğiz. 8'inde Rusya'ya hareket edeceğiz. 3 maç oynayıp 15'i akşamı Türkiye'ye geri döneceğiz. Zaman zaman sizinle söyleşiler yapmak için burada toplantılar yapıp geçmişte yaptığım gibi ne yapıyoruz, neler oluyor, hedefimiz neler, bunlarla ilgili sizlerle konuşacağım" ifadelerini kullandı.
Bu sezon şampiyon olmak için çok çalışacaklarını vurgulayan Kartal, "Camiamızın ve bütün taraftarlarımızın çok büyük beklentisi var. Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmemiz için oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz inşallah Allah bizi mahcup etmez. Yeni sezon hayırlı olsun" şeklinde konuştu.