İsmail Kartal: Bu sene şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, bu sezon şampiyon olmak için oyuncularıyla çok çalışacaklarını ve camianın büyük beklentisi olduğunu söyledi.

İsmail Kartal : Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız

Sezer AFŞAR - İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, "Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız" dedi.

Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Bu sezon şampiyon olmak için çok çalışacaklarını vurgulayan Kartal, "Camiamızın ve bütün taraftarlarımızın çok büyük beklentisi var. Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmemiz için oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz inşallah Allah bizi mahcup etmez. Yeni sezon hayırlı olsun" şeklinde konuştu.