İsmail Kartal: Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum

"Attığımız gollerin birçoğunu çalıştık"

"Böyle galibiyetlerin uzun yılar iz bıraktığını oyuncularıma anlattım"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza, büyük taraftarlarımıza armağan ediyorum, oyuncularıma da teşekkür ediyorum" dedi.

İsmail Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: "Göreve geldiğimizde mental, fizik ve oyun disiplinini düzelteceğimi söylemiştim. Bu kolay olmuyor. Başka bir sistemden yeni sisteme geçtik. Bazı oyuncularımız sakat, kimisi Covid-19'a yakalanıyor. Planlarınız ertesi gün değişiyordu. İstediğimiz oyun şablonunu oturtmaya çalıştık. Kısa bir dönem oldu Antalya'da çalıştığımız. Elimizdeki oyuncularla ne istediğimi onlara anlattım ve bir şeyler oturmaya başladı. Bizim takıma ne yapmamız gerektiğini tespit ettik. Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam gerekiyordu. Birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım ben. Sonuçlar da iyi gelmeye başlayınca bazı şeyleri elimizde tutabilmemiz için bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu isimler de her hafta üzerine koyarak gidince, takım arkadaşları da saygı duymaya başladı. Giren, çıkan fark etmiyor. Çıkanın yerine başka oyuncuyu soktuğumuzda da planın yürümesi önemli. Bunları sağladık. Başarı zaten, takım içinde adalet, saygı, inanç varsa geliyor. Bunu başarmış olduk biz de."