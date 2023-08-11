İsmail Kartal : Birlik olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz

"Daha farklı da kazanabilirdik"

Damir Krznar: Fenerbahçe mükemmel bir takım

Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Maribor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ifade eden İsmail Kartal, "Bu maçın biraz zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibimizin bütün maçlarını izlemiştik. Yaptığımız analizlerde futbol oynamaya çalışan maçı bırakmayan bir yapıları var. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. İlk 15-20 dakikada istediğimizi sahada yapamadık. 20'nci dakikadan sonra oyun kontrolünü ele geçirdik. Bundan sonra kaleci üzerinden zamana oynamaya başladılar. İkinci yarıda Szymanski'yi oyuna alıp, Tadic'i kenara çekerek daha etkili bir başlangıç yaptık. Daha farklı da kazanabilirdik. Rakibimiz bizi iyi karşıladı ve bekledi. Zaman zaman bu blokları açmakta zorlandık. Ama oyun içinde yaptığımız hamlelerle maçı kazanmayı bildik. Bugün bazı futbolcularımıza olumsuz tezahüratlar oldu. Bizim sezon sonuna kadar bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Her oyuncumuz kıymetlidir. Kucaklayalım. Onlarda buna karşılık verecektir. Biz birlik olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bugün alınan galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ama sizler de bu oyunculara güvenin" şeklinde konuştu.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

İsmail Kartal, Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar'ın kendisinden övgüyle bahsetmesiyle ilgili, "Kendisine teşekkür ederim. Kendisi de gerçekten son maçtır kazanıyor ve 11'inci maçta mağlup oldu. Belki cümlelerim içinde bir şe var oyun içinde yaptığımız değişikliklerle dedim o onu söylüyor. Bu da bizim işimiz her antrenör bunu yapabilir. Biz de bugün bunu oyuncularımız sayesinde yaptık ve başardık" ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULAR OYUNA GİRER VE ÇOK ŞEY KATABİLİR"

Yaptığı oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Kartal, "Bugün oyuna soktuğumuz oyuncularımızın bazıları istediğim gibi takıma katkı verdiler. Bazıları vasat kaldılar. Bazı oyuncular oyuna girer ve çok şey katabilir. Bazı oyuncular adapte olamaz ve bir şey veremeyebilir" dedi.

"BİZİM OYUNUMUZ 4-3-3"

Taktiklerinin 4-3-3 olduğunu belirten Kartal, "Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Bizim oyunumuz 4-3-3. Ama bazen top rakipteyken farklı taktiklere geçebiliyoruz. Elinizdeki sağlıklı oyuncularla rakibe göre maça çıkıyorsunuz" dedi.

"FUTBOLDA HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK"

İsmail Kartal, rövanş maçıyla ilgili, "Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. 3-1 kazandık ama biz oraya maç 0-0 gibi gideceğiz. Rakibe saygı göstererek oraya da kazanmak için gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İSMAİL BUGÜN İYİ BİR OYUN ÇIKARDI"

İsmail Yüksek'in bugünkü oyunundan memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Biz 3 kulvarda mücadele ediyoruz. İsmail yüksek bugün iyi bir oyun çıkardı. Bizim 3 kulvarda yürüyebilmemiz için alternatif olması gerekiyor. Şu anda bunun için çalışmalar devam ediyor. Herkes o bölgede oynayabilir" diye konuştu.

"BİTMEYEN BİR ŞEY İÇİN KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

Kartal, ismi Fenerbahçe ile anılan Fred'in sorulması üzerine "Şu ana kadar bir herhangi bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak doğru olmaz. Bekleyelim" cevabını verdi.

DAMIR KRZNAR: FENERBAHÇE MÜKEMMEL BİR TAKIM

Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Damir Krznar, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Ama biz de bugün iyiydik. Son anlardaki penaltıdan dolayı çok üzgünüz. Slovenya'ya 2-1 gitseydik evimizde bir şeyler yapabilirdik. Ama şunu söyleyebilirim ki Slovenya'da daha iyi bir mücadele vereceğiz" dedi.

"FENERBAHÇE TURA DAHA YAKIN"

Tur şansını değerlendiren Krznar, "Çok zor olacak. Fenerbahçe tura daha yakın. Yüzde 75 Fenerbahçe daha yakın. Ama futbol hayallerin oyunu. Şansınız hep var ama şansı yaratmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı

Damir Krznar, kendilerini en çok zorlayan futbolcunun sorulması üzerine ise, "15 tane isim vermem gerekebilir. Çok iyi bir takım. Tadic, Dzeko, bekler, orta sahalar. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takımı var. İlk 30 dakika iyiydik. Daha sonra hatalar yaptık ve Fenerbahçe de bunu değerlendirdi" cevabını verdi.