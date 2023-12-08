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İsmail Kartal, Beşiktaş Maçıyla 8. Derbisine Çıkacak

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıkacak. Kartal, Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal da, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş'la oynanan 3 lig maçında 2 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Kartal, Galatasaray'a karşı da 4 maçta takımın başındaydı. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yendiği mücadelede de şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'a karşı 9. maç

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal'ın derbi karşılaşmaları şöyle:

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (Süper Kupa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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