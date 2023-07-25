İsmail Kartal: "3 kulvarda tüm kupalara talip olma hedefimiz var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru Chisinau maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "3 kulvarda tüm kupalara talip olma hedefimiz var" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Moldova temsilcisi Zimbru Chisinau ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın tamamen hazır olmadığını belirterek sözlerine başlayan Kartal, Takımla beraber 22-23 gündür çalıştıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, İstanbul ve Rusya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Geldiğimiz nokta itibarıyla yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar var. Fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam, yüzde yüz hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Yeni oyuncular, milli takımdan geç gelen oyuncular, sakatlar var. Sürekli bireysel, fiziksel olarak antrenman yaptırıyoruz ki hepsini aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu sezon başı olduğu için hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu maçta oyun felsefemizle ilgili güzel sinyaller veririz"

Geçen sene farklı, bu sene farklı bir oyun sistemi olduğunu aktaran Kartal, "Geçtiğimiz dönemde bıraktığımız sistemi devam ettireceğiz. Bu sene değişimle ilgili antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber olduğum oyuncular ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Yeni oyunculara da birlikte çalışırken sahada, pratikte net olarak ne istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. İnşallah bu maçta oyun felsefemizle ilgili güzel sinyaller veririz ve lige de en iyi şekilde başlarız diye umut ediyorum" dedi.

"Görüşme halinde olduğumuz transferler var"

İsmail Kartal, transferlerle ilgili sorulan soruya, "Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Ama hala aramızda geç gelip kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ki onları da en kısa sürede takıma kazandırabilelim" diye konuştu.

"3 kulvarda tüm kupalara talip olma hedefimiz var"

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmanın hedefleri içerisinde olduğunu söyleyerek, "Mevcut kadroya daha birkaç oyuncu katılacak. Onların katılmasıyla birlikte A planı, B planı, C planı var. Transferler kolay olmuyor. ya ekonomik problem çıkıyor ya başka birileri devreye giriyor, ya farklı şeyler olabiliyor. Bir veya iki kişiye odaklanmıyoruz. Yükü hafifletecek, katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. 4 kulvarda, sezon için 3 kulvarda tüm kupalara talip olma hedefimiz var" dedi.

"Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor"

Kaleci transferiyle ilgili Başkan Ali Koç'la konuştuklarını ve bu süreci başından beri yürüttüğünü, aynı zamanda transfer için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var" diye konuştu.

"Kalabalık olduğumuz için, takımın bir bölümünü ayırdık"

Yeni sezon planlaması dahilinde gelecek ve gidecek oyuncuların hemen hemen belli olduğunu söyleyen Kartal, "Çok kalabalık olduğumuz için oyuncuların bir bölümünü ayırdık. Onları ayrı saatlerde çalıştırıyoruz. 2-3 tanesine teklif var. Bu doğrultuda tekliflerin kulüp tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama teklifler var" sözlerini kullandı.

"4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacağız"

Yarın oynanacak maçtaki sistemin sezon için belirleyici olup, olmayacağıyla ilgili sezon genelinde de sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, "4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacağız. Oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebiliriz. Bu sistemden vazgeçmeyeceğiz, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebiliriz" dedi.

"Dzeko ve Tadic'le arkadaş gibiyiz, birbirimize yardımcı oluyoruz"

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kendisine bir çok konuda yardımcı olduklarını söyleyen teknik adam, "Dzeko ve Tadic dünya çapında, önemli kariyere sahip futbolcular. Çok önemli profesyoneller. Geldikleri günden beri herkese örnek davranıyorlar, oyuncularla yakın ilişkideler. Ben de net, futboldan gelen bir insanım. Yarın onlar yerimize geçecekler. Her şeyim nettir. Onlar da memnunlar. Onlardan ne beklediğimiz, nasıl oynayacakları, Fenerbahçe taraftarının nasıl bir oyun beklediği, nasıl bir takım görmek istediği gibi konularla ilgili sürekli sohbet halindeyiz, sürekli görüşüyoruz. Arkadaş gibiyiz onlarla, birbirimize pozitif enerji veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Onların şu anki davranışlarından çok memnunum" dedi.

"Tadic'le en yakın zamanda oğullarımızla balığa çıkacağız"

Tadic'in çok pozitif ve büyük bir profesyonel olduğunun altını çizen İsmail Kartal, "Tadic, gelir gelmez pozitif enerjisini verdi takıma. Ajax'ta yaptıklarını anlattı. Yolumuzun ve sistemimizin doğru olduğunu söyledi. Tartışıyoruz onunla bu konuları. Sistem hakkında orayla çok farklı olmadığını söylüyor. Özel hayatlara da girdik sohbette. Çocuklarımızdan bahsettik. O da benm gibi balık tutmayı sevdiğini söyledi. En yakın zamanda oğullarımızla balığa çıkacağız. Onu boğazda, Anadolu Kavağı'nda balık tutmaya götüreceğim" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'in transfer görüşmesiyle ilgili sorulan soruya, "Sadece Cengiz'den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Spekülasyon olmasın. Hızlı bir şekilde bir kaç oyuncuyla ilgili başkanımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, formanın ve armanın değerli sahada verecek"

Çubukluyu giyen her oyuncunun en iyi oyuncu olduğunu söyleyen Kartal, "Bu taraftar, bu camia her şeyin en güzeline layıktır. Fenerbahçe futbol takımı, formasının karşılığını, armasının değerini sahada iyi mücadeleyle verecek. Her futbolcu sorumluluğun bilecek, buna inanın. Bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Birlik, beraberliğiniz, sevgi ve desteğinize devam edin, geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Yarın maçta tüm desteğinizi gösterin büyük Fenerbahçe taraftarı" şeklinde konuştu.

"Sadece kulüp başkanları, federasyonun alacağı bir karar değil"

Yabancı kuralıyla ilgili sorulan soruya tecrübeli çalıştırıcı, "Ülkemizde gerçekten çok tartışılan bir konu. Saatlerce sürebilir tartışsak. Kural kalksın, şöyle olsun, böyle olsun, hemen konuşulacak bir konu değil. Bütün kulüpler rahatsız, herkes şikayetçi ama ortak yol bulunması lazım. Bulunması için de teknik direktörlerin de olduğu bir toplantı yapılması lazım. Sadece kulüp başkanları, federasyonun alacağı bir karar değil" dedi. - İSTANBUL