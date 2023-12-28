Fenerbahçe, Süper Kupa maçını kazanarak 2023'ü kupayla kapatmak istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Suudi Arabistan'da yarın Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "2023 yılını iyi bir futbol ve oyunla yarınki maçı kazanarak kupayla kapatmak istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör İsmail Kartal ve kaptan Edin Dzeko, yarın akşam Galatasaray ile oynayacakları 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Al-Awwal Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

"Oyuncularıma güveniyorum"

2023 yılını kupayla tamamlamak istediklerini belirten İsmail Kartal, "Süper Kupa ile ilgili az bir zamanımız da olsa rakibimizle ilgili oynadığımız maçtan sonra birkaç gün hem analizlerle hem taktik antrenmanlarla çalışma fırsatımız oldu. Tek maç olduğu için beraberlikte, uzatma ve penaltılara kalacak. Her türlü durumları düşünerek, bu maça en iyi şekilde hazırlandık ve maksimum kadromuzla çıkıp, 2023 yılını iyi bir futbol ve oyunla yarınki maçı kazanarak kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Ligde ortaya koyduğumuz yüksek performans ve iyi güçlü oyunumuzla birlikte bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel futbolla, iyi mücadele ile taraftarlarımızı mutlu edip, 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz" dedi.

Dzeko: "Umuyorum kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım"

Kaptan Edin Dzeko ise, "Burada olmak beni ve bizleri iyi hissettiriyor. Galatasaray'a karşı yarın Süper Kupa finali oynayacağız. Takım olarak hazır ve iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene de Inter ile gelmiştim. Milan'a karşı kupa kazanmıştım. Umuyorum ki yarın yine bir kupa burada kaldırabilirim. İki iyi ve güçlü takımın mücadelesi olacak. Umuyorum, Kadıköy'de gösterdiğimiz oyundan daha iyisini yarın ortaya koyacağız. Çok uzun bir kariyere sahibim. Kariyerimde birçok kupa kazandım ve aynı zamanda birçok önemli finali de kaybetmişim. Futbol böyle bir şey. Bu futbolun parçası. Yarın elbette ki kupayı kazanma şansımız var. Umuyorum kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için gerçekten harika bir his olur. 6 aydır bana göre takım olarak iyi bir oyun ve performans ortaya koyuyoruz. Umuyorum 2023 yılını kupa ile taçlandırır ve öyle tamamlarız. Takım olarak hazırız. Bizi neyin beklediğini biliyoruz ve saha içerisinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ve belirtmiş olduğum gibi maça iyi hazırlandık. İyi durumdayız. Takım arkadaşlarım neler yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor. Yarın en iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız" diye konuştu.

"Tek istediğimiz yarın kupayı kaldırmak"

Kendileri açısından en büyük motivasyonun Süper Kupa olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Bizler de o motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz ve arzumuz kupayı kazanabilmek. Icardi ile ilgili soruya gelecek olursam, sahada olan şeyler bana göre sahada kalmalı. İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır ve bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla takımınız için mücadele edersiniz. Bu olaylarda futbolun bir parçası çünkü her futbolcu kazanmak ister. Biraz önce de ifade ettiğim gibi sahada olan sahada kalır ve arkadaşlığımızda aynı devam eder. Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Bizler zaten motive ve hazırız. Tek isteğimiz ve arzumuz bu motivasyonla yarın kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Kartal: "9 yıl önce kazanmış olduğum bu kupayı tekrar kazanıp, camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum"

Ardından soruları yanıtlayan Kartal, "Son oynadığımız maç, bu bir strateji. Uzun soluklu bir lig maratonu. Kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için hücum opsiyonları yüksek bir 11 ile maça başladık. İlk devre tam anlamıyla istediklerimiz olmadı, ikinci yarı takımın daha sertleşmesi ve dinamizm kazanması için oyunu ele almayı planladık. 45. dakikada İsmail ile ilk hamlemi yaptım. 66. 68. dakikada King'i oyuna aldık ve oyun tamamen bizim elimize geçti. Maçı tekrar tekrar izledik. İki tane %100 pozisyonumuz var. Üç tane de %100 gol olacak paslarımız sonuçlanmadı. Sonuçta ilk yarı vasat bir oyun oynadık. Belki de vasatın altında oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü de yüksekti. Onlar bir iki pozisyon biraz daha duran toplardan üzerimize geldiler ama ikinci yarı çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Mücadele ve pozisyon anlamında biz rakibin üzerine gittik. Oyun üstünlüğünü ele aldık, her ne kadar oyun kısır geçse de. Bunlar derbi maçları. Kolay kolay unutulmayacak maçlardır. Her ne kadar kazanmak istiyorsanız da stratejiler önemlidir. Bizim stratejimiz önce kazanmaktı. Kazanamıyorsak da kendi evimizde kaybetmemekti. Sonuçta bu uzun soluklu bir maraton. Kazanmak için maça başladık, ikinci yarı kazanmaya yönelik hamlelerimizi de yaptık. Oyun üstünlüğünü de ele aldık ama siz de takdir ederseniz ki 55-60 dakikalardan sonra rakip takımın oyuncuları sürekli yere yattılar. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de birazcık buna yol verdi. Ligde normalde 53-54 dakika oynama ortalaması, 43 dakikaya düştü. Bu bizim sorunumuz değil. Baktığınız zaman sürekli yerde yatan oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Berabere kaldığımız için üzüldük. 3 puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Yarınki maça tam kadro ile çıkacağız. Bu maçlar için önceden konsantrasyon ve yüksek motivasyona ihtiyacı yok. Oyuncularımın hepsi motive. Benim fazla bir şey söylemem gerek yok. Zaten gerekeni bu akşam ve yarın söyleyeceğim. Dzeko'nun da söylediği gibi kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Bugüne kadar nasıl oynadıysak güçlü oyunumuzu herkese gösterebildiysek yarın da bunu Galatasaray'a göstereceğiz. Onlar da iyi takım, iyi mücadele ediyorlar. İnşallah daha iyi motive olup, bu maçı kazanıp; kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti"

9 yıl önce Fenerbahçe teknik direktörlüğünde Süper Kupa kazandığını vurgulayan İsmail Kartal, "O beni çok mutlu etmişti. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti. Biliyorsunuz kurşunlanma olayı olmuştu ve bir şekilde şampiyonluğumuz elimizden alınmıştı. Biz vermedik, insanlar bunları unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Ara ara bunları konuşmak gerekir. Hala da failleri bulunmadı. Suudi Arabistan bizi davet etti. Çok güzel stat ve saha. Çok güzel bir organizasyon var. İnşallah yarın 9 yıl önce kazanmış olduğum bu kupayı tekrar kazanıp, camiamızı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Bütün amacım bu" sözlerini sarf etti.

"Fred olmadığı zaman bazı maçlarda zorlandık, doğrudur"

Galatasaray ile birlikte basın toplantısı düzenlememe kararı ile ilgili bir soru üzerine ise sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Bu konuya Sayın Başkanımız ve kulüp yönetimimiz karar veriyor. Kulübümüzden böyle bir karar çıktıysa ben buna uymak mecburiyetindeyim ki bunun nedenlerini ve niçinlerini herkes iyi araştırsın. Kulübümüzün kararına uymak durumundayım ve arkasında dururum" diye cevap verdi. Fred ile ilgili bir soru üzerine ise Kartal, "Fred çok iyi ve kariyerli bir oyuncu. Oynadığı zaman bize çok şey katıyor ama tabii ki bizim diğer bütün oyuncularımız da değerli. Fred olmadığı zaman bazı maçlarda zorlandık, doğrudur. Çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için değerlidir" diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Samet Akaydın kadroda yok. Kiralık gönderme gibi bir tasarruf olacak mı?" sorusuna ise Kartal şöyle cevap verdi: "Öyle bir şey yok. Ben kendisini kadroya almadım." İsmail Kartal, 6 numarada İsmail'in oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soruya ise daha karar vermediğini sözlerine ekled.i - RİYAD