İsmail Güler: Özel Sporcularla Birlikte Büyük Başarılar Elde Ediyor

ERZURUM Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde jimnastik antrenörlüğü yapan Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü İsmail Güler, 2012'de çalışmaya başladığı özel sporcular ile katıldığı müsabakalardan 1 dünya ikinciliği, 15 Türkiye Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. 100'den fazla özel çocuğun sporla sosyalleşmesini sağlayan Güler, sadece 10'uyla müsabakalara katıldığını belirtti. Güler, "Bir emek sarf ediyorsunuz ama o çocuk kürsüye çıkarak sizi ödüllendiriyor. Çocuklarımı kürsüde gördüğümde ağladığım çok oldu" dedi.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu jimnastik antrenörlüğü bölümünü kazanan İsmail Güler, 2009'da mezun oldu. 2010'yılında Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde antrenör olarak göreve başlayan Güler, 2012 yılında özel sporcularla çalışmayı tercih etti. Güler, 2012'den 2020 yılına kadar hem özel hem de diğer çocukları jimnastik sporunda yetiştirmeye çalıştı. Göreve başladığından bugüne kadar sporcularıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan Güler, 30'dan fazla madalya kazandı. Özel sporcularla ilk madalyasını Mersin'de Haziran 2013'te alan Güler, sonraki yıllarda artistik jimnastik ve trambolin branşlarında engelli olmayan ve özel sporcularıyla kürsünün ilk basamağında yer aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Güler, elde ettiği başarılar sonucu 2020 yılında Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü oldu.

SIRADA AVRUPA VAR

Özel sporcularıyla ulusal müsabakalarda altın madalya kazanan Güler'in öğrencisi Down sendromlu Sümeyye Uruk, 2020 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Trisome Game Özel Sporcular Jimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Türkiye şampiyonalarından sonra madalya koleksiyonuna dünya ikinciliğini ve gümüş madalyayı ekleyen Güler'in yeni hedefi 14 Haziran'da yapılacak DSIGO Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Down sendromlu öğrencisi Muhammet Tarık Karakurt'la kürsüye çıkmak.

BU ALANANA YÖNELEN YOKTU

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde jimnastik antrenörü olarak göreve başladıktan sonra özel çocuklarla ilgili alana yönelen kimsenin olmadığı için kendi tercihiyle başladığını ifade eden Güler, "Engeli olmayan sporcularla çalışırken özel sporcuların alanına yönelen birilerinin olmadığını gördüm. Ben de bu alanda çalışmayı tercih etti. 2020 yılına kadar hem engeli olmayan çocukları hem de özel sporcuları çalıştırdım. Bu çok sabır isteyen, emek isteyen özveri isteyen bir branş. İyi ki de bu alanı tercih etmişim. Bu çocuklar, özgüven aşılıyor. Benim kendime olan güvenimi artırıyor. Daha başarılı bir iş yapacağıma inandığım için özel sporcuları tercih ettim. Diğer insanlara örnek olur diye umut ediyorum" diye konuştu.

Jimnastik öğrettiği 100'e yakın çocuktan sadece 10'unun performans sporcusu olduğunu kaydeden Güler, 30 madalyanın 15'inin özel sporculara ait olduğunu bildirdi. Uluslararası müsabakalarda bir dünya ikinciliği de bulunduğunu ifade eden Güler, sırada Avrupa'da kürsüye çıkmak olduğunu söyledi. Down sendormlu Muhammet Tarık Karakurt'la Avrupa şampiyonasından madalya alacağından umutlu olduğunu belirten Güler, özel sporcuların başarılarının kendisini çok duygulandırdığını anlattı. Özel sporcularla elde ettiği başarının anlamının çok büyük olduğunu kaydeden Güler, "Birlikte bir emek, bir çaba sarf ediyorsunuz. O çocuğun yaşadığı zorluğu yaşamış olduğu acı ve sıkıntıları bildiğiniz için kürsüye çıktığı zaman ister istemez duygulanıyorsunuz. Ağladığım çok olmuştur. Ayrıca verdiğiniz emeğin karşılığı olarak çocuk, kürsüye çıkarak adeta sizi ödüllendiriyor. Bu ayrı bir gurur ve keyif. Özel sporcularım kendime olan güvenimi artırıyor" dedi.

'BÖYLE BİR BAŞARI BEKLEMİYORDUK'

Otizmli kızı Betül'ün 2019'da Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Mehmet Akif Okutucu, "Otizmli olan kızımı sporla desteklemek için 6 yıl önce jimnastik sporuyla ilgilenmeye başladık. Kızım 2019'da Türkiye şampiyonu oldu. Böyle bir başarı beklemiyorduk. İsmail Hoca'nın emeği çok fazla. Hocamızın inanması bizleri desteklemesiyle bu aşamalara geldik" dedi.