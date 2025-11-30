İsmail Göktekin, Avrupa Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Oldu
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Avrupa Cimnastik Federasyonu Kongresi'nde 50 oyun 27'sini alarak asbaşkan seçildi. Ayrıca doktor Yiğitcan Karanfil, medikal komisyona seçildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasında, "Başkan vekilimiz İsmail Göktekin, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Cimnastik Federasyonu Kongresi'nde 50 oyun 27'sini alarak Avrupa Cimnastik Federasyonunun birinci asbaşkanı seçildi." denildi.
Öte yandan doktor Yiğitcan Karanfil'in de medikal komisyonuna seçildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor