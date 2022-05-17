İsmail Çokçalış'tan Bursaspor açıklaması - Haberler

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İsmail Çokçalış'tan Bursaspor açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İsmail Çokçalış'tan Bursaspor açıklaması

Bursaspor'dan Adana Demirspor'a transfer sürecinde büyük tepki toplayan İsmail Çokçalış, "Her düşme yeni bir yükselişin müjdesidir.

Bursaspor'dan Adana Demirspor'a transfer sürecinde büyük tepki toplayan İsmail Çokçalış, "Her düşme yeni bir yükselişin müjdesidir. Büyüksün, büyük kalacaksın Bursaspor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'la ilgili eski oyuncuların açıklamaları devam ediyor. Bu kez de olaylı bir şekilde Adana Demirspor'a transfer olan İsmail Çokçalış, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı takımın altyapısından yetişine genç futbolcu, "Her düşme yeni bir yükselişin müjdesidir. Büyüksün, büyük kalacaksın Bursaspor. Yetiştiğim ve büyüdüğüm camia inşallah daha güçlü bir şekilde geri dönecektir" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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