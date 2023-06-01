İsmail Arca Altyapı Tesisi'nin ihaleyle el değiştirmesi açıklandı

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'deki İsmail Arca Altyapı Tesisi'nin ihaleyle el değiştirmesine ilişkin açıklama yaptı. Tesisin bir derneğin ticari faaliyet yaptığı bir alan olduğu belirtilirken, sahanın adının değişmeyeceği vurgulandı.

Odunpazarı Belediyesince, Eskişehir'de yıllardır kent futboluna katkılarda bulunan ve Eskişehir spor'a da futbolcular yetiştiren İsmail Arca Altyapı Tesisi'nin ihaleyle el değiştirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesisin bir derneğin ticari faaliyet yaptığı bir alan olduğu belirtildi.

Tesis için açık ihaleye çıkıldığı ve başka bir işletmenin ihaleyi kazandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsmail Arca'nın adını hiçbir yerden silmiyoruz. Gündoğdu Mahallemizdeki sahamızın adı da İsmail Arca halı sahasıdır. Sadece efsane kaptan İsmail Arca'nın değil, Çankaya'daki spor alanına Fethi Heper'in, Gültepe'deki spor alanına Hüdai Doğu'nun, 71 Evler'deki spor alanına Süreyya Özkefe'nin, Orhangazi'deki spor alanına Nihat Atacan'ın, Sultandere'deki sahaya İlhan Çolak'ın, Ihlamurkent'teki spor alanına da Ender Konca'nın adı verilmiştir. Bu sahaların ve tesislerin tamamı ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur."