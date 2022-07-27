İslami Dayanışma Oyunları'na doğru 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) 47 sporcu mücadele verecek. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) 47 sporcu mücadele verecek. TBESF'den yapılan açıklamaya göre, Konya'da düzenlenecek oyunlarda milli sporcular, para yüzme, para masa tenisi, para atletizm ve para okçuluk branşlarında madalya mücadelesine çıkacak. Oyunlarda milli formayı giyecek sporcular şunlar: Para Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta, Abdullah Ilgaz, Gökhan Akın. Para Yüzme: Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Rüveyda Arslantaş, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Şevval Beren Mutlu, Ali Uzun, Baran Doruk Şimşek, Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Fuat Özsaatçi, Hamit Demir, İsmet Ayık, Koral Berkin Kutlu, Mustafa Şar, Ömer Onur İnci, Uğur Şenel, Uğurcan Özer. Para Okçuluk: Sadık Savaş, Yavuz Papağan, Cemil Yılmazlı, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Nil Mısır, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu. Para Masa Tenisi: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Ahmet Nihat Yıldırım, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas. Spor AA / Musa Samur Türkiye Spor Haberler

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